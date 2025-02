Il centrocampista algerino si è presentato ai propri nuovi tifosi

Gli ultimi due giorni di mercato del Milan sono stati ricchi di stravolgimenti, con tanti acquisti e altrettante cessioni.

A lasciare in particolare sono stati Okafor, Zeroli e Bennacer. Il centrocampista algerino si è accasato al Marsiglia, squadra che lo ha già seguito in estate e che ha accelerato per lui nelle ultime ore della sessione invernale.

L’operazione è stata accolta con entusiasmo dal giocatore, che in conferenza stampa, tra le altre cose, ha annunciato di essere tifoso del club da sempre.

Le parole di Bennacer nella conferenza stampa di presentazione.

Marsiglia, la conferenza stampa di Bennacer

Come detto, prima di tutto l’algerino ha voluto chiarire i motivi che lo hanno portato a lasciare il Milan e scegliere il Marsiglia: “Sono sempre stato un tifoso dell’OM, questo è un progetto davvero interessante per me. Avevamo già avuto contatti quest’estate, ma non si è fatto più nulla all’ultimo secondo. Non sono qui perché il Milan non mi voleva più o perché mi hanno consigliato di venire, sono io che ho detto alla dirigenza che volevo trasferirmi in questa società”.

Dopodiché, sull’accoglienza dei compagni e su De Zerbi, ha dichiarato: “Ci sono alcuni giocatori molto bravi in mezzo al campo, De Zerbi mi ha parlato di come vorrebbe utilizzarmi. Mi è sempre piaciuto poter giocare con lui come allenatore, ora sta succedendo e quindi è ancora meglio”.

Fonseca (IMAGO)

“Potevo lasciare in estate, ma Fonseca contava su di me”

Poi, il centrocampista è tornato sui contatti estivi: “Quest’estate stavo tornando dall’infortunio nel momento in cui ci sono stati i primi contatti con il Marsiglia, ma Fonseca contava su di me ed è per questo che non si sono approfonditi i discorsi”.

“Vogliamo lottare per il titolo. Ho già vinto e se sono qui è per obiettivi chiari, nel medio e nel lungo termine. La mentalità qui richiede di vincere ogni partita, e noi stiamo costruendo qualcosa di nuovo e forte, anche se non sarà facile”.

Infine, Bennacer ha parlato delle proprie condizioni fisiche e atletiche: “Sto molto bene, ho avuto un infortunio abbastanza serio a settembre ma ora sono al 100%. Forse non ho ancora i 90 minuti nelle gambe, ma già domenica ci sarò”.