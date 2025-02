Milan, sondaggio dell’Olympique Marsiglia per Bennacer: la situazione

Le ultime novità sul centrocampista algerino

Non solo mercato in entrata in casa Milan. In queste ore c’è stato un sondaggio da parte dell’Olympique Marsiglia per Ismael Bennacer.

L’offerta del club francese per il centrocampista algerino però è troppo bassa. E nel caso in cui Bennacer dovesse lasciare il Milan, i rossoneri dovrebbero trovare anche un suo sostituto.

Il classe 1997 – tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana – ha totalizzato otto presenze con il club rossonero.

Nel corso della sua carriera, inoltre, Bennacer ha giocato un totale di 50 partite con la maglia della nazionale algerina.