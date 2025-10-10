Benjamin Cremaschi sempre più stella del Mondiale U20. Con la doppietta all’Italia è già a quota cinque gol nella competizione

Talento cristallino, classe da vendere. Benjamin Cremaschi è sempre più stella del Mondiale U20 con la maglia degli Stati Uniti. Il centrocampista classe 2005 è stato tra i migliori in campo della netta vittoria della squadra di Mitrovic sull’Italia di Nunziata, costata l’eliminazione a Liberali e compagni, non solo con la doppietta.

Il ragazzo arrivato in estate al Parma è praticamente sempre stato al centro del gioco della sua squadra nel match contro gli Azzurri, con 58 palloni toccati e una percentuale di passaggi riusciti vicina all’80%. Le due reti che hanno aperto e chiuso il match lo hanno portato in vetta alla classifica marcatori del Mondiale U20, dopo la tripletta alla Nuova Caledonia all’esordio.

Cremaschi, come suggerisce il cognome, ha radici italiane. Il bisnonno paterno era infatti di Corvo Giovine, piccolo comune in provincia di Lodi. La famiglia è invece originaria di Mendoza, in Argentina, ma si è trasferita negli Stati Uniti pochi anni poco prima rispetto la nascita di Benjamin, a causa del lavoro del padre Pablo, ex giocatore e fondatore del primo club di rugby di Miami, nel 2008.

Tra le tre possibilità, il centrocampista del Parma ha scelto di rappresentare la Nazionale a Stelle e Strisce, con cui ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile, fino all’esordio in Nazionale maggiore. Nel mezzo anche l’esperienza alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha raccolto 2 presenze, prima dell’eliminazione ai quarti di finale. Ora il sogno è quello di rientrare tra i convocati di Pochettino per il Mondiale in casa nella prossima estate, non potrebbe essere altrimenti. E chissà che l’ex allenatore di Tottenham e Chelsea non stia già prendendo appunti vedendolo in azione con la Nazionale di Mitrovic.

Cremaschi, dall’Inter Miami…ai palleggi con Leclerc

Giovane esperto. Quasi un’antitesi, non se parliamo di Benja Cremaschi. Il centrocampista classe 2005, prima del trasferimento al Parma, ha raccolto oltre 100 presenze con la maglia dell’Inter Miami. In rosanero non solo ha giocato fianco a fianco con gente come Messi e Suarez, ma ha potuto anche sfruttare i consigli di Sergio Busquets per crescere.

Pochi mesi prima rispetto all’arrivo in Italia, il capocannoniere del Mondiale U20 aveva già avuto un primo contatto indiretto con il nostro Paese. La Scuderia Ferrari lo aveva infatti ospitato in vista del Gran Premio di Miami, offrendogli la possibilità di palleggiare con Charles Leclerc.

In attesa di prendersi il Parma

Carlos Cuesta non può che guardare con attenzione alle giocate di Benjamin Cremaschi al Mondiale U20, in attesa del ritorno in Italia del talento statunitense. Il classe 2005 ha già legato molto con i compagni argentini, da Pellegrino a Ordonez, passando per Troilo, Valenti ed Estevez, è infatti pronto a prendersi il Parma.

Arrivato in Emilia a fine mercato, è subito ripartito a causa del Mondiale U20. Dopo aver messo in mostra il suo talento in Cile, ora anche i tifosi del emiliani sognano di vederlo protagonista anche in Serie A. E chissà che Cremaschi non possa tornare con una medaglia al collo, possibilmente d’oro, con gli Stati Uniti che non hanno mai vinto un Mondiale di calcio maschile, neanche a livello giovanile. Per poi puntare a quella maglia anche tra i grandi nella prossima estate, davanti al pubblico di casa.