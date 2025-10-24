Rafa Benitez torna in panchina e riparte dalla Grecia: è il nuovo allenatore del Panathinaikos di Davide Calabria

Dopo quasi due anni di stop Rafa Benitez torna in panchina: lo spagnolo è il nuovo allenatore del Panathinaikos di Davide Calabria.

IL COMUNICATO DEL CLUB: “Il Panathinaikos accoglie Rafa Benitez come nuovo allenatore del club. Questo è l’inizio di una nuova era“.

L’ultima avventura del classe 1960 era stata sulla panchina del Celta Vigo nel 2024. Benitez era arrivato al club spagnolo a giugno 2023 e aveva lasciato poi il club a marzo 2024 dopo aver raccolto 24 punti in 24 partite.