Emergenza Benfica per il Porto: tanti assenti per un virus influenzale

In vista della gara contro il Porto il Benfica dovrà rinunciare ad alcuni calciatori a causa di un violento virus influenzale

Manca sempre meno al classico del calcio portoghese. Nella serata di oggi, 5 ottobre, infatti, al Do Dragao si affronteranno il Porto di Farioli e il Benfica di Mourinho.

Per l’allenatore portoghese, però, non sono stati giorni semplici visto che ha dovuto fra fronte a tante assenze nella sua squadra. I biancorossi sono stati colpiti da un violento virus influenzale, come riporta il sito A Bola, che ha tenuto fuori 13 calciatori.

Per la gara contro i biancoblù Mourinho ha deciso di convocare Ivan Lima, ala classe 2005 che gioca nel Benfica B. Nelle convocazioni per la prima volta in campionato c’è anche Leonardo Lopes, portiere di 17 anni che in settimana ha fatto parte del gruppo per la gara di Champions League contro il Chelsea.

Nella sfida del Benfica contro il Porto restano ancora fuori Manu Silva, Bah, Bruma e Nuno Felix.

Classifica e risultati del Benfica con Mourinho

Da quando Mourinho è arrivato sulla panchina del Benfica, lo scorso 18 settembre, i biancorossi hanno battuto 3-0 l’AVS futebol e 2-1 il Gil Vincente. Alla seconda con l’allenatore portoghese alla guida, invece, le aquile hanno pareggiato 1-1 contro il Rio Ave.

La prima sconfitta è arrivata in Champions League a Stamford Bridge contro il Chelsea di Maresca. In classifica nel campionato portoghese il Benfica è al terzo posto a 4 punti dal Porto primo.