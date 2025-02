Benfica, trattativa in corso per Belotti: la situazione

Trattativa in corso tra Andrea Belotti e il Benfica: il punto

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese “A Bola”, il Benfica ha messo gli occhi su Andrea Belotti.

Le trattative tra il club lusitano e l’attaccante italiano sono in corso, con il giocatore che avrebbe manifestato un forte interesse a trasferirsi a Lisbona. Il “Gallo“, attualmente al Como, vede nel Benfica un’opportunità per rilanciarsi in un contesto competitivo e di prestigio europeo.

Tuttavia, l’eventuale partenza di Belotti aprirebbe scenari complessi per il Como. La società potrebbe decidere di intervenire sul mercato per rimpiazzare l’attaccante, ma non è un’ipotesi scontata. Le opzioni sul tavolo presentano ostacoli significativi: Beto, centravanti dell’Everton, ha un costo del cartellino considerato eccessivo, mentre Breel Embolo ha un ingaggio troppo elevato per rientrare nei piani della dirigenza.

La decisione finale spetta a Cesc Fàbregas, che dovrà valutare se puntare su una nuova punta o affidarsi alle risorse già presenti in rosa. Non è escluso, infatti, che il club possa scegliere di non intervenire ulteriormente, mantenendo la struttura attuale nonostante l’eventuale partenza di Belotti.