L’esterno del Benfica e della Norvegia Andreas Schjelderup è accusato di aver condiviso illegalmente un video

Andreas Schjelderup rischia la condanna per la condivisione illegale di un video. La rivelazione arriva dal giocatore stesso, attualmente in forza al Benfica. Sul suo profilo Instagram il norvegese ha confermato le accuse, scusandosi per lo “stupido errore”. I fatti risalgono al 2023, quando Schjelderup vestiva la maglia del Nordsjaelland.

Il norvegese ha dichiarato di aver ricevuto e inoltrato il video a un amico e di aver cancellato subito il messaggio quando ne ha scoperto il contenuto. Schjelderup ha dichiarato:

“Ciò che ho fatto in Norvegia è illegale e stupido e me ne assumo le responsabilità. Vorrei scusarmi con le persone coinvolte nel video. Non ho mai fatto nulla di illegale prima d’ora“.

Schjelderup ha aggiunto di essere “pronto ad affrontare le conseguenze” del suo atto.

La situazione con la Nazionale e il Benfica

La situazione non è certo delle più semplici da gestire. Il Benfica, club in cui gioca Andreas Schjelderup, ha dichiarato di supportare il giocatore. In conferenza stampa, il CT della Norvegia Stale Solbakken ha dichiarato di aver parlato con Schjelderup, il quale ha dichiarato di aver commesso un errore stupido.