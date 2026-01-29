Schjelderup (IMAGO)

Grazie alla doppietta contro il Real Madrid, Andreas Schjelderup si è conquistato la permanenza al Benfica: pronto anche il rinnovo

Quando una singola serata può cambiarti una stagione, o forse una carriera. Chiedere ad Andreas Schjelderup, esterno d’attacco del Benfica che con una doppietta contro il Real Madrid ha trascinato la propria squadra ai playoff di Champions League.

Il norvegese è stato protagonista – ovviamente insieme a Trubin – nella notte da sogno dei portoghesi, conquistandosi la permanenza in Portogallo. Prima di questa sfida infatti il 21enne era in uscita dal Benfica, con diversi club – tra cui il Parma – che si erano fatti avanti per poterlo acquistare.

I due gol contro i Blancos cambiano però totalmente il destino di Schjelderup, che è stato tolto dal mercato. Non solo, perché i lusitani hanno anche intenzione di proporgli un rinnovo di contratto.