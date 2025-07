Il Benfica può spingere per Ríos: possibili offerte nei prossimi giorni

Anche i portoghesi si potrebbero inserire nella corsa a Richard Ríos: le ultime

C’è il possibile inserimento di un’altra pretendente per Richard Rios, obiettivo della Roma.

Infatti, il Benfica potrebbe presentare un’offerta al Palmeiras nei prossimi giorni.

I portoghesi potrebbero anche spingere nel caso in cui i giallorossi, che vogliono portarlo in Italia anche con l’arrivo di El Ayaouni, non dovessero trovare l’accordo col club brasiliano.

Il direttore sportivo del Benfica potrebbe anche partire per il Brasile nel caso in cui ci fossero i margini per chiudere.