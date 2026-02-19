Benfica-Real Madrid continua: il club portoghese ha presentato un reclamo ufficiale alla UEFA per il pugno di Valverde su Dahl

Dopo il caso Vinicius-Prestianni, si presenta un nuovo atto di Benfica-Real Madrid in attesa della partita di ritorno di mercoledì 25 febbraio.

Come riportato dal sito spagnolo AS.com, il club portoghese ha infatti presentato un reclamo ufficiale alla UEFA per il pugno di Federico Valverde all’ex giocatore della Roma, Samuel Dahl.

L’episodio è avvenuto al minuto 38 del secondo tempo quando il centrocampista del Real Madrid lo ha colpito al volto con un pugno in un momento in cui non vi era una contesa di palla.

Il Benfica ritiene incomprensibile “come questa condotta aggressiva non sia stata punita neanche con un’ammonizione”.