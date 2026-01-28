Il Benfica ha battuto il Real Madrid 4-2. L’ultima rete è stata segnata dal portiere Trubin con un gran colpo di testa

La League Phase della Champions League si conclude in una maniera clamorosa. Allo stadio “da Luz”, il Benfica ha battuto il Real Madrid 4-2. L’ultima rete della gara è stata segnata al minuto 98 dal portiere dei padroni di casa, Anatoliy Trubin. L’ucraino ha anticipato tuti su calcio d’angolo, battendo il collega Courtois con un gran colpo di testa. La rete di Trubin ha regalato alla sua squadra l’accesso ai playoff e ha condannato il Real Madrid allo stesso scenario. I blancos, infatti, sono fuori dalla top 8 e passeranno dagli spareggi.