Benfica-Napoli, le formazioni ufficiali
Tutto pronto al “Da Luz”, Benfica e Napoli stanno per scendere in campo in questa sesta giornata di League Phase di Champions League.
Il Napoli arriva da un ottimo periodo di forma: 5 vittorie nelle ultime 5 partite. Antonio Conte sembra avere trovato la giusta soluzione per far fronte ai numerosi infortuni.
Anche oggi, gli azzurri dovranno fare a meno di: Meret, Gutierrez, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Anguissa e Lukaku.
Di seguito le scelte di Mourinho e Conte sui 22 titolari che scenderanno in campo.
Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic; All. Mourinho.
A disposizione: Samuel Soares, António Silva, Pavlidis, Manu Silva, Schjelderup, Prestianni, José Neto, Wynder, Rodrigo Rêgo, João Veloso, João Rego, Tiago Freitas
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund; All. Conte
A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Politano, Vergara, Lucca, Spinazzola, Ambrosino
Dove vedere la partita in Tv e streaming
Benfica e Napoli scenderanno in campo presso l’“Estadio Da Luz” di Lisbona alle 21:00 italiane. Sarà possibile seguire la partita sull’app di Prime Video.