Jose Mourinho, allenatore del Benfica, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra contro il Napoli in Champions League

Il Benfica di Jose Mournho ha ottenuto una grande vittoria in Champions League contro il Napoli.

Dopo diverse occasioni in apertura, la squadra portoghese ha infatti trovato il vantaggio con Richard Rios alla mezz’ora, e ha poi raddoppiato con Barreiro all’inizio della ripresa.

Grazie a questa vittoria, ora, la squadra dell’ex allenatore di Inter e Roma è salita a 6 punti, a ridosso della zona playoff.

“Abbiamo meritato, abbiamo fatto una partita straordinaria. Qualcuno dirà che il Napoli non è stato quello che conosciamo, ma io non sono d’accordo. Il Benfica ha fatto un lavoro straordinario, controllando sempre la partita. Per noi vincere contro il Napoli in questo modo ed essere ancora vivi in questa competizione è una grande cosa”, ha esordito Mourinho ai microfoni di Prime Video.

Benfica, Mourinho: “Neto ha 17 anni e farà la storia”

L’allenatore portoghese ha poi continuato: “Abbiamo 6 punti, all’inizio il Benfica ha perso in casa contro il Qarabag, altrimenti ne avremmo 9 e saremmo a un passo dalla qualificazione. Il calendario è ultra difficile, ma perdendo quella partita ci siamo trovati subito in bilico. Oggi era importante vincere, altrimenti la storia sarebbe finita”.

Al termine del match Mourinho ha spiegato cosa si è detto con McTominay: “Gli ho detto che i bambini che ho messo oggi negli ultimi minuti sono i miei ‘Next McTominay’. Anche alla Roma ne ho fatti esordire tanti. Neto ha 17 anni e io dovevo essere il primo a farlo giocare perché lui farà la storia, fidatevi di me”.