Chelsea, Maresca: “Gara sospesa due ore? È uno scherzo, non è calcio”

L’allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha parlato dopo la vittoria contro il Benfica, conclusa ai supplementari dopo la sospensione del match

Il Chelsea è la seconda squadra qualificata ai quarti di finale del Mondiale per Club. I Blues battono 4-1 il Benfica dopo i supplementari e affronteranno il Palmeiras nella prossima gara.

Il match, però, è durato in tutto oltre quattro ore e mezza a causa dell’interruzione per il maltempo. La gara, infatti, è stata sospesa a quattro minuti dal termine sul risultato di 1-0 per gli uomini di Maresca grazie al gol di James.

Dopo circa due ore di sospensione, durante le quali le squadre sono state negli spogliatoi, il match è ripreso e il Benfica ha pareggiato al 95′ con Di Maria, portando la gara ai supplementari. Il Chelsea ha poi ribaltato la partita con i gol di Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall.

Nel post partita, Maresca non ha nascosto il disappunto per la gestione della gara, esordendo così ai microfoni di DAZN: “Per 85 minuti abbiamo controllato la gara. Non abbiamo concesso nulla; abbiamo creato abbastanza occasioni per vincere. Poi, dopo la pausa, la partita è cambiata completamente. Per me, personalmente, questo non è calcio. Non puoi stare dentro gli spogliatoi per due ore“.

Le parole di Maresca dopo Benfica-Chelsea

L’allenatore del Chelsea ha continuato: “A essere onesto penso sia uno scherzo, non è calcio. Capisco che, per motivi di sicurezza, si debba sospendere una partita. Ma se ne sospendi sei, sette, probabilmente questo non è il posto giusto per fare questa competizione. Questa è una competizione fantastica. Il Mondiale per club è al top, siamo felici di essere tra le ultime otto. Non è normale sospendere una partita. In un Mondiale, quante partite si sospendono? Probabilmente zero. In Europa, quante partite? Zero“.

Maresca ha concluso parlando della situazione negli spogliatoi: “Due ore dentro, la gente parlava con la famiglia fuori per controllare se stesse bene, dal punto di vista della sicurezza. Gente che mangiava, rideva, parlava al telefono. Sono passate due ore. Per questo dico che non è calcio“.