Partita interrotta tra Chelsea e Benfica a 4 minuti dalla fine: condizioni meteo pericolose a Charlotte.

Si gioca il secondo ottavo di finale tra Chelsea e Benfica in questo Mondiale per Club, ma la partita è stata interrotta per condizioni meteo pericolose.

La città di Charlotte, infatti, è in questo momento circondata da forti temporali, che hanno costretto l’arbitro a sospendere la partita e a mandare i giocatori negli spogliatoi.

I Blues stavano comandando la gara grazie alla punizione di Reece James, che ha sbloccato la partita al minuto 64′.

Bisognerà attendere ulteriori sviluppi meteorologici per comprendere se il match riprenderà nei prossimi minuti.