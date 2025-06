Benfica-Chelsea, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali dell’ottavo di finale del Mondiale per Club tra il Benfica di Bruno Lage e il Chelsea di Maresca

Entra sempre più nel vivo la fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club.

Dopo il primo ottavo di finale, giocato tra Palmeiras e Botafogo, a scontrarsi sono Benfica e Chelsea.

I portoghesi arrivano alla gara da imbattuti, dopo il pareggio contro il Boca Juniors e le vittoria contro l’Auckland City e il Bayern Monaco.

I blues, invece, nelle prime tre ha battuto il Los Angeles FC e l’Esperance Tunis e ha perso contro il Flamengo.

Le formazioni ufficiali di Benfica-Chelsea

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Florentino, Barreiro; Di Maria, Kokcu, Schjelderup; Pavlidis. All. Lage

Chelsea (4-3-3): Sanchez; James, Badiashile, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez, Lavia; Pedro Neto, Palmer, Delap. All. Maresca

Dove vedere Benfica-Chelsea in streaming e in TV

La gara tra il Benfica e Chelsea, ottavo di finale del Mondiale per Club in programma sabato 28 giugno alle 22:00, in TV sarà visibile su DAZN e su Canale 5. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN e su mediasetplay.