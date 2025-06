Mondiale per Club, le formazioni ufficiali di Benfica-Bayern

Le scelte di Bruno Lage e Vincent Kompany: è tutto pronto per l’ultima giornata del girone C del Mondiale per Club

Benfica e Bayern Monaco di fronte per il primo posto del girone C del Mondiale per Club. I portoghesi sono reduci dal 6-0 contro Auckland City, mentre i campioni di Germania si sono assicurati un posto agli ottavi di finale grazie alla vittoria contro il Boca Juniors.

Chi non sarà della partita è Andrea Belotti, che sconta l’ultima giornata di squalifica dopo l’espulsione alla prima giornata. Il Benfica non è ancora certo del passaggio del turno, e per evitare il sorpasso del Boca Juniors ha bisogno di fare punti contro Kane e compagni.

Con un pareggio, invece, gli uomini di Kompany sarebbero certi del primo posto. In tal caso, l’avversario dei bavaresi sarebbe la seconda classificata del girone D, in questo momento il Chelsea.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per il match del Bank of America Stadium.

Benfica-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Barreiro, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Sanches; Di Maria, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Bruno Lage. A disposizione: Akturkoglu, Bajrami, Bruma, Ferreira, Gouveia, Kokcu, Luis, Oliveira, Prioste, Rego, Santos, Veloso, Wynder.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Stanisic, Guerreiro; Pahlinha, Pavlovic; Sane, Muller, Bischof; Gnabry. Allenatore: Vincent Kompany. A disposizione: Aznou, Coman, Daiber, Goretzka, Kane, Karl, Kiala, Kimmich, Kusi Asare, Laimer, Musiala, Olise, Peretz, Tah, Urbig.

Dove vedere la partita in diretta tv o streaming

Il calcio d’inizio di Benfica-Bayern Monaco è fissato per le ore 21:00 italiane. Le due squadre scenderanno in campo al Bank of America Stadium di Charlotte.

La gara sarà visibile in diretta tv su Italia Uno e DAZN, mentre in streaming si potrà vedere sull’app DAZN o Mediaset Play.