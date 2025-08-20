Caso Rabiot-Rowe, Benatia: “Non torniamo indietro, hanno già tante offerte”

Mehdi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, ha fatto il punto su quanto accaduto tra Rabiot e Rowe

In casa Marsiglia è caos dopo quanto accaduto al termine della gara di campionato persa contro il Rennes. Stando a quanto dichiarato da membri interni allo staff, infatti, Rabiot e Rowe sono stati coinvolti in un duro litigio fisico che non è affatto passato sotto traccia.

Dura infatti la presa di posizione del club, che ha deciso di mettere entrambi i calciatori sul mercato di comune accordo con Roberto De Zerbi. Decisione confermata anche dal direttore sportivo Mehdi Benatia, che ai microfoni di RMC Sport ha fatto il punto sulla situazione dei due calciatori anche a proposito di mercato.

L’ex difensore ha dichiarato: “Fin dall’inizio, abbiamo voluto preservare lo spogliatoio. E penso che chiunque abbia giocato a calcio o conosca i codici del calcio sappia che si tratta di qualcosa di molto importante. Non ci sono state scuse da quella parte né sabato né domenica e abbiamo chiamato i due giocatori con il presidente lunedì pomeriggio”.

“L’errore è troppo grave per una società calcistica. Ho visto le facce dei giocatori, erano scioccati. Ho agenti che mi hanno richiamato per tre giorni. Quindi, a un certo punto, penso che quando si vuole essere un’istituzione forte e quando si vuole essere un club forte, si debba sapere come prendere decisioni che forse possono indebolire sportivamente, ma rafforzare come gruppo, come squadra e come istituzione. Loro sono due giocatori di alto livello, uno un po’ più giovane e uno già molto affermato, e da martedì il telefono non ha smesso di squillare. Credo che anche il suo, anche il nostro, quindi non credo che avremo difficoltà a trovare, in ogni caso, un club di alto livello che sarà molto felice di accogliere Adrien e un buon club che sarà anche felice di accogliere Jonathan Rowe e magari dargli più spazio, o almeno più minuti di gioco, e farlo crescere”.