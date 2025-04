L’Inter dialoga con il Marsiglia per Luis Henrique: ad assistere al derby c’è anche il DS Benatia

Non solo il calcio giocato. L’Inter pensa anche al suo futuro. E come raccontato nei giorni scorsi, c’è un forte interesse per Luis Henrique, calciatore del Marsiglia.

A tale proposito, a San Siro, per assistere al derby contro il Milan, c’è anche Benatia, DS dei francesi. L’ex calciatore – tra le altre – di Roma e Juventus è a Milano. C’è un dialogo aperto con l’Inter.

