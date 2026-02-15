Dopo De Zerbi, anche Benatia lascia il Marsiglia: il direttore sportivo annuncia la sua decisione con una lettera sui social

Continua il momento di rivoluzione in casa Marsiglia. Dopo l’addio con Roberto De Zerbi, anche il ds Benatia ha annunciato l’addio al club francese con una lettera sui social: “Conoscete la mia franchezza e trasparenza; pertanto, viste le tensioni che circondano la dirigenza, ho effettivamente presentato le mie dimissioni, perché secondo me la società verrà sempre prima degli uomini e non voglio che la mia presenza diventi un ostacolo o un peso per l’organizzazione e lo sviluppo. Ecco perché, dopo una lunga riflessione, mi sono assunto la responsabilità e ho deciso, lunedì 9 febbraio, di porre fine alla mia collaborazione con OM“.

L’ex difensore ha spiegato: “Me ne vado con la sensazione di aver dato il massimo professionalmente, ma con il rammarico di non essere riuscito a calmare il clima attorno al gruppo, che, a mio parere, è più che capace di raggiungere gli obiettivi prefissati. Sostienili, incoraggiali come solo tu sai fare!“.

Il direttore sportivo ha raccontato come ha vissuto questi anni in Francia: “Da quando sono arrivato al club, ho sempre agito con cuore e un’unica ossessione: riportare l’Olympique Marsiglia al suo giusto posto. Conosco questo club, so cosa richiede e la passione che lo anima. Oggi siamo ancora in gara“.

Le ambizioni del Marsiglia rimangono stabili nonostante il momento di rivoluzione: “L’obiettivo di qualificarci per la Champions League è chiaramente alla nostra portata e siamo ancora in lizza per portare a casa la Coppa di Francia. Nonostante i recenti insuccessi e alcuni crudeli colpi di scena, il progetto sta progredendo dal punto di vista sportivo, ma non posso ignorare il clima attuale. Sento una crescente insoddisfazione, una disconnessione di cui mi pento profondamente. A Marsiglia, il risultato è l’unica vera misura del successo“.