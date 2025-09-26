Benatia: “De Zerbi vive di calcio come me: è un allenatore unico”

Le parole del ds del Marsiglia al Corriere della Sera

De Zerbi al Marsiglia: un’occasione che la società non ha voluto perdere. A rivelarlo è Medhi Benatia, direttore sportivo del club francese: “Quando abbiamo saputo che c’era la possibilità di prendere De Zerbi, ci siamo detti con Pablo Longoria, il nostro presidente: ‘C***o. proviamoci’. Spinti dal proprietario McCourt, siamo partiti all’attacco”.

Al Corriere della Sera, Benatia ha spiegato com’è nata la trattativa: “Io ero a Dubai, e in videochiamata gli proposi un incontro per il giorno seguente a Milano a colazione. Disse che non c’era bisogno; parlammo per ore al telefono e lui chiese di poter estendere la conversazione a Longoria. A quel punto ci spiegò che era interessato, il nostro progetto lo aveva coinvolto e avremmo dovuto parlare con il suo agente. Ma ci aveva già detto di sì”.

Ma com’è lavorare tutti i giorni con De Zerbi?: “È bello e stimolante; vive di calcio come me. Ha una passione debordante; dovreste vedere come prepara le partite”.

Benatia ha poi aggiunto: “C’è qualcosa di Guardiola, ma credetemi, è un allenatore unico. Lui respira calcio e respira vita. In questo ordine”.