Deportivo, Benassi su Yeremay: “Nessuna trattativa in programma”. La Juve lo vuole per l’estate

Direttamente dall’Hotel Sheraton di Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport Massimo Benassi, amministratore delegato del Deportivo La Coruña, squadra di cui si è parlato tanto in questo mercato per il gioiello Yeremay Hernandez, ala classe 2002 che in Italia piaceva a Como e Napoli.

Alla fine il giocatore ha rinnovato il suo contratto col Deportivo: “Innanzitutto abbiamo un buonissimo rapporto col giocatore e crediamo che sia stato fondamentale per poter contare su di lui e rinnovare. Ha un contratto fino al 2030 e da quel punto di vista siamo tranquilli. Il fatto che squadre di Serie A o Liga possano guardare a noi come un settore giovanile importante è un onore“.

Col nuovo contratto è aumentata anche la clausola risolutoria in esso presente, prima di 20 milioni: “Ora è parecchio di più. Ci sono state squadre importanti su di lui, anche da altri campionati europei. Adesso il giocatore è super concentrato sulla stagione e noi con lui. Vedremo in estate cosa succederà. Ma per ora non è in programma una trattativa o qualcosa di simile“.

Non l’unico dei giovani interessanti del Deportivo: “Ce ne sono vari. Abbiamo tanti giocatori giovani. Abbiamo uno dei settori giovanili più importanti di Spagna, è un club storico. Tre anni fa abbiamo vinto il campionato nazionale con la nostra Primavera e ora abbiamo cinque giocatori in prima squadra del nostro settore giovanile“.

Le ultime su Yeremay, c’è anche la Juve

Alla fine, Yeremay è rimasto al Deportivo, rinnovando il suo contratto fino al 2030 e inserendo una nuova clausola, che ora è di 35 milioni, quasi raddoppiata rispetto alla precedente cifra.

Nonostante ciò, non sono meno gli estimatori del 2002 spagnolo, su cui ora c’è anche la Juventus. Nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio, c’è stato un incontro tra il Deportivo e i bianconeri, che lo vogliono per giugno.