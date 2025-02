Il Venezia continua a valutare il profilo di Wissam Ben Yedder per migliorare l’attacco di Eusebio Di Francesco: le ultime

Nonostante il mercato invernale si sia concluso lo scorso 4 febbraio, il Venezia è ancora vigile e continua le valutazioni sul tesseramento di Wissam Ben Yedder.

Sta aumentando la convinzione di tesserare l’ex attaccante del Monaco, ritenuto un calciatore tecnico e di leadership che possa aiutare la squadra a raggiungere la missione salvezza.

Anche le vicende extracampo, comunque, hanno un peso nella scelta del Venezia.

La decisione finale della proprietà dovrebbe arrivare in tempi brevi, entro giovedì sera.

Venezia-Ben Yedder: le ultime

Attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Monaco, Wissam Ben Yedder è il profilo su cui sta lavorando il Venezia per migliorare l’attacco. Il trentaquattrenne, che ha segnato venti gol in 34 partite tra Ligue 1 e Coupé de France nella scorsa stagione, porterebbe leadership tecnica per provare a raggiungere la salvezza. Il Venezia sta facendo ancora valutazioni, ma aumentano le possibilità di procedere con il tesseramento. La decisione, comunque, è attesa in tempi brevi e dovrebbe arrivare entro giovedì sera.

Nei giorni scorsi, Eusebio Di Francesco aveva parlato dell’attaccante francese, ammettendo le valutazioni in corso (Clicca qui per le sue parole).

