Ben Yedder sarà processato, insieme a lui comparirà anche il fratello Sabri

La situazione

Wissam Ben Yedder, attaccante di proprietà del Sakaryspor con un passato in Ligue 1 tra Siviglia e Monaco sarà processato con l’accuso di stupro, tentato stupro e aggressione sessuale, secondo quanto riferisce L’Equipe. Insieme a lui comparirà anche il fratello Sabri, dopo che il Tribunale di Monaco ha emesso un’ordinanza di rinvio a giudizio.

I fatti risalgono al 2023, quando due ragazze denunciarono di essere state aggredite nel corso di una serata nel Principato di Monaco. L’attaccante ha sempre negato con fermezza tali accuse.