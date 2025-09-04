Le parole di Lucas Beltrán, nuovo giocatore del Valencia, sul suo recente passato alla Fiorentina.

Una delle ultime operazioni in uscita in Serie A, concluse nelle ultime ore di mercato, è stata quella che ha visto Beltrán salutare la Serie A.

L’attaccante argentino della Fiorentina si è trasferito al Valencia con la formula del prestito secco oneroso a 1 milione di euro (I DETTAGLI)

Per lui, quindi, inizia la parentesi con il club spagnolo e, come consueto, c’è stato tempo anche per le prime dichiarazioni.

Di seguito le parole dell’ex attaccante della Fiorentina.

Le parole di Beltrán

Beltrán ha aperto parlando dell’ultimo periodo vissuto in Italia con la maglia della Fiorentina: “Sono stati due mesi difficili per me. Mi allenavo e non giocavo, è stata dura. La Fiorentina voleva solo vendermi e pensavamo che non ci fossero le condizioni per arrivare qui. Alla fine i viola hanno accettato il prestito e si sono comportati molto bene con me. Questo è stato fondamentale per farmi arrivare al Valencia FC. Mio zio e mio cugino sono di Lleida, sono arrivati dall’Argentina 20 anni fa. Pablo Aimar giocava qui e sono diventati tifosi del Valencia. Erano felici quando hanno saputo del mio arrivo. Ho pensato che fosse una buona opportunità per me. Il Valencia ha avuto grandi giocatori, io voglio dimostrare tutto il mio potenziale”.

L’attaccante argentino ha proseguito: “Il primo anno è andato bene e siamo arrivati in finale di Conference League. Il secondo è stato più difficile, forse per lo stile del calcio italiano. Credo che cambiare campionato mi farà bene, è una buona opportunità. Ho parlato con i compagni e con l’allenatore, siamo una squadra che affronterà le partite nel miglior modo possibile. Questo è il nostro obiettivo, quello di cui abbiamo discusso. Ho trovato un buon gruppo, daremo il meglio di noi”.