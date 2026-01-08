Le dichiarazioni del calciatore argentino sul suo passato in maglia viola

In prestito secco al Valencia, Lucas Beltrán è tornato a parlare delle sue due stagione in Italia con la maglia della Fiorentina.

“La mia cessione è stata una delle più costose della storia del River Plate, non so se sia stata una pressione però sicuramente sentivo di dover giustificare in qualche modo quella spesa e questo mi ha impedito di godermi appieno gli anni alla Fiorentina“.

Sul canale dello youtuber Ezzequiel il calciatore argentino ha ripercorso la sua esperienza e il suo arrivo a Firenze. “Non sentivo di dover dimostrare qualcosa agli altri, ma soprattutto a me stesso”.

C’è anche un retroscena. “L’interesse del Flamengo era molto concreto, pressavano molto per acquistarmi e avevano presentato un’offerta vera e propria alla Fiorentina, che aveva accettato. La decisione però era mia e non me la sentivo di andare lì”.