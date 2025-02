Benfica, primo gol per Belotti in Portogallo | VIDEO

“Il Gallo” alza la cresta per la prima volta anche al Da Luz

Andrea Belotti ha trovato la prima rete con il Benfica, maglia che veste da questo gennaio, dopo il trasferimento dal Como.

“Il Gallo” alza la cresta per la prima volta anche nel campionato portoghese, avendo trovato la rete che ha sbloccato la partita contro il Boavista.

Il centravanti italiano è stato schierato titolare da Nascimento nella sfida del Da Luz, trovando la rete al 28esimo minuto, facendosi trovare pronto in area di rigore su un cross dalla sinistra.

Attualmente il Benfica si trova al primo posto in campionato con 53 punti, in attesa però della sfida dello Sporting, che segue a quota 52 (con una partita in meno). I portoghesi sono impegnati anche in Champions League, dove agli ottavi incontreranno il Barcellona.