Giuseppe Sannino è tornato sulla panchina del Bellinzona, dopo che il patentino dell’allenatore Jersson Gonzalez non è stato ritenuto valido

Il Bellinzona, club della Serie B svizzera, è stato protagonista di un dietrofront molto singolare in panchina. Il patentino dell’allenatore Jersson Gonzalez, infatti, non è stato ritenuto valido dall’ASF, la Federazione di calcio svizzera.

Proprio per questo il club granata ha scelto di richiamare Giuseppe Sannino al suo posto, come riportato da RSI Sport. Si tratta di un ritorno per l’allenatore italiano, che aveva già guidato gli svizzeri da marzo a giugno.

Gonzalez era in attesa del riconoscimento di validità del patentino ottenuto in Colombia, ma – come dicevamo – la Federcalcio svizzera ha respinto la richiesta.

Sannino sarà affiancato da Manuel Benavente e Andrea Bruno, e guiderà il Bellinzona attualmente ultimo in Challenge League.