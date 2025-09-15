Sorride Xabi Alonso: due recuperi importanti per la partita contro il Marsiglia

Dopo aver perso anche Rudiger per i prossimi mesi, arrivano due buone notizie per Xabi Alonso e il suo Real Madrid.

Jude Bellingham ed Eduardo Camavinga sono stati convocati per la partita di Champions League contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi.

L’inglese è stato fermo gli ultimi due mesi per un intervento alla spalla, mentre Camavinga aveva subito la rottura del tendine dell’adduttore ed era fermo fa fine aprile.

Di seguito la lista completa dei convocati.

I convocati di Xabi Alonso

Portieri: Courtois, Lunin, Fran.

Difensori: Carvajal, Eder Militao, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran Garcia, Huijsen.

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Ceballos.

Attaccanti: Viniciu Jr, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono.