Il centrocampista inglese annuncia che al termine del Mondiale negli USA si sottoporrà a un’operazione alla spalla

Dopo una stagione con 52 partite disputate, Jude Bellingham è volato negli Stati Uniti insieme ai suoi compagni del Real Madrid per giocare il Mondiale per Club.

Bellingham ha preso parte a entrambe le gare disputate finora, contro l’Al-Hilal e il Pachuca. Con i messicani ha trovato anche il suo primo gol della competizione, che ha sbloccato la sfida poi terminata con il risultato di 3-1.

Bellingham gioca e segna, sempre o quasi. Ma c’è una sorta di infortunio che no, non lo tiene lontano dai campi, ma non gli consente neanche di giocare in totale serenità.

Si tratta del suo problema alla spalla, con il quale convive da più di un anno. Nel corso di una conferenza stampa, Jude Bellingham ha svelato come intende placare il fastidio provocatogli dal tutore, sempre presente durante le partite per dare sostegno alla spalla sinistra.

La rivelazione di Bellingham: “Sto iniziando a perdere la pazienza”

Bellingham svela: “Dopo il Mondiale per Club mi opererò alla spalla, sto iniziando a perdere la pazienza. Sono arrivato a un punto in cui il dolore non è più così forte, ma il problema principale è il tutore“.

“Devo continuamente spostarlo, tirarlo e farlo sistemare dai miei compagni di squadra. Con il caldo e la stanchezza è davvero difficile, ma il medico personale fin qui è stato incredibile. Sono io che sto perdendo la pazienza“.