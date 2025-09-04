Turista accoltellata a Chioggia: Bellemo della Sampdoria le salva la vita

Il centrocampista della Sampdoria ha salvato la vita di una giovane ragazza accoltellata a Chioggia: ecco cosa è successo

Nella serata di martedì 2 settembre Alessandro Bellemo, centrocampista della Sampdoria, si trovava a Sottomarina in Veneto con la sua famiglia.

Mentre era a casa del fratello ha sentito le urla di Monika Grimm, una turista polacca 34enne brutalmente accoltellata mentre portava a spasso il cane.

Il classe 1995 ha subito soccorso la giovane portandola all’interno dell’abitazione di suo fratello e chiamando subito i soccorsi.

L’intervento tempestivo dei soccorsi e la prontezza di Bellemo e di suo hanno evitato il peggio per la donna.

“L’abbiamo accompagnata quasi fino all’interno della mia abitazione”: le parole di Bellemo

Il centrocampista della Sampdoria ha raccontato quanto accaduto nella sera di martedì 2 settembre a “La Nuova Venezia”: “L’abbiamo accompagnata quasi fino all’interno della mia abitazione, chiamando i soccorsi anche grazie all’aiuto di alcuni inquilini del palazzo che parlavano tedesco. All’inizio era cosciente, poi sempre meno. Ma continuava a chiedere del cagnolino“.

Cagnolino che è stato ritrovato proprio nella giornata di ieri, 3 settembre.