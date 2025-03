Belgio, il discorso di Lukaku dopo la vittoria contro l’Ucraina: VIDEO

La nazionale belga ha pubblicato un video del discorso che Romelu Lukaku ha fatto ai compagni dopo la vittoria contro l’Ucraina

Nella serata di ieri, 23 marzo, il Belgio ha battuto l’Ucraina 3-0. Il grande protagonista di serata è stato Romelu Lukaku, autore di una doppietta in 11 minuti. L’altra rete, invece, porta la firma di De Cuyper.

Nella giornata di oggi, 24 marzo, il profilo Instagram ufficiale della nazionale belga ha pubblicato un video che ritrae il centravanti del Napoli mentre fa un discorso alla squadra dopo la vittoria.

“When Big Rom speaks, you listen (Quando Big Rom parla, tu ascolti)“: questa la didascalia sotto al post pubblicato alcune ore fa.

Con le due reti segnate nella gara contro l’Ucraina Lukaku ha trovato il suo 87esimo e il suo 88esimo gol in nazionale.

I numeri in stagione di Lukaku

Romelu Lukaku in questa stagione ha giocato 27 gare in Serie A in cui ha collezionato 10 gol e 8 assist. Un solo assist, invece, nelle due presenze in Coppa Italia.

Il numero 11 azzurro con la nazionale, invece, in questa annata ha giocato 3 match di Nations League in cui ha segnato 2 reti.