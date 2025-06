Juventus, Viktor Bezhani può essere il nuovo capo dell’area scout

Prosegue la riorganizzazione della Juventus: il favorito per il ruolo di capo scout è Viktor Bezhani, attuale direttore tecnico del Tolosa

La Juventus sta continuando con la propria riorganizzazione societaria. Nei giorni scorsi i bianconeri hanno ufficializzato la risoluzione consensuale con Cristiano Giuntoli, che ha lasciato dopo due stagioni.

Nella giornata di oggi, 4 giugno, è arrivato Damien Comolli in sede per cominciare la sua nuova avventura da direttore generale: dal primo colloquio con Tudor sono emersi segnali positivi per la permanenza dell’allenatore.

Per quanto riguarda il ruolo di capo dell’area scout, invece, il nome favorito è Viktor Bezhani, attuale direttore tecnico del Tolosa e ormai ex braccio destro di Comolli.

Il nuovo dg bianconero, infatti, ha rassegnato le dimissioni dal club francese prima di firmare con la Juventus. Scende nelle quotazioni il nome di Matteo Tognozzi, ex capo dell’area scout bianconera.