Il ds del club inglese fa il punto sul possibile arrivo del centrocampista italiano

Chiuso definitivamente il capitolo con la Roma, Edoardo Bove è pronto a tornare in campo. Lo farà in Inghilterra con il Watford?

Il direttore sportivo Valon Behrami ha fatto il punto sulla trattativa sui canali ufficiali del club: “Stiamo parlando di un giocatore di calibro europeo. Abbiamo instaurato un ottimo rapporto che si è creato sei mesi fa. Non è nato durante questa sessione di calciomercato”.

Behrami ha poi proseguito: “Ovviamente, siamo diventati una seria opzione per lui. Questo è quello che posso dire con certezza. Ma con un giocatore come questo, ci vuole sempre tempo. È difficile perché stiamo parlando di un top player, come ho detto, ma la realtà è che siamo cresciuti, siamo diventati una seria opzione perché il rapporto è ottimo”.

Dopo un anno di stop Bove potrebbe ricominciare quindi dall’Inghilterra, con la Championship come nuovo palcoscenico per rilanciare la sua carriera.