Beckham, in arrivo il titolo di “Sir” per il prossimo compleanno di Re Carlo

L’ex superstar riceverà la massima onorificenza nel Regno Unito per la sua carriera calcistica e per il suo contributo a cause umanitarie.

In occasione del prossimo compleanno di Re Carlo David Beckham riceverà il titolo di Sir. L’ex calciatore, ora proprietario dell’Inter Miami, otterrà la massima onorificenza nel Regno Unito.

Il motivo? La sua meravigliosa carriera calcistica unita al contributo offerto a più riprese a cause umanitarie. Non sarebbe la prima, visto che Beckham era già stato nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2003.

Beckham ha disputato 115 partite per la nazionale inglese, oltre ai club nei quali ha giocato: Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Paris Saint-Germain e Milan, ritirandosi nel 2013.

Oggi ha svolto un ruolo importante nell’organizzazione delle Olimpiadi di Londra 2012, è ambasciatore dell’Unicef dal 2005 ed è diventato ambasciatore della King’s Foundation nel 2024, sostenendo il programma educativo di Re Carlo e gli sforzi per garantire ai giovani una maggiore comprensione della natura.