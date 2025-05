David Beckham e Gary Neville hanno comunicato l’acquisto del Salford, club inglese milita nel campionato di League Two

“Salford ha avuto un ruolo molto importante nella mia crescita… è dove mi allenavo con il Manchester United insieme ai miei compagni ogni giorno, è dove ho comprato la mia prima casa e dove ho vissuto con Victoria“. Così, con un post su Instagram, David Beckham ha annunciato la sua nuova avventura.

La leggenda del club inglese è uno dei nuovi proprietari del Saltford, squadra di League Two inglese. Insieme a lui, anche Gary Neville.

“Sono così orgoglioso di essere parte della nuova proprietà insieme al mio amico Gary Neville, dato che cominciamo questo nuovo capitolo del viaggio del Salford“.

Beckham ha poi concluso: “Il calcio è nel cuore di questa comunità e non vedo l’ora di scoprire cos’ha in serbo il futuro per gli Ammies“.

