Il diretto sportivo del Bayern Monaco Max Eberl ha chiesto all’arbitro Stieler informazioni sullo Sporting Lisbona, prossimo avversario in Champions League

La sfida tra Stoccarda e Bayern Monaco, disputata nell’ultimo turno di Bundesliga, ha visto capitare un episodio molto curioso.

Non tanto la vittoria degli ospiti per 0-5 e nemmeno la solita tripletta di Harry Kane, salito già a 17 gol in campionato.

Ma perché in vista della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona di martedì 9 dicembre, il direttore sportivo del club Max Eberl ha chiesto all’arbitro della gara vinta dai bavaresi Tobias Stieler informazioni sulla formazione portoghese.

Una fonte d’informazioni davvero insolita ma azzeccata, visto che il diretto di gara ha arbitrato lo Sporting Lisbona il 26 novembre nella gara europea vinta da Quenda e compagni per 3-0 contro il Club Brugge.

Bayern, l’informatore contro lo Sporting diventa l’arbitro

“L’arbitro mi ha detto che lo Sporting è una squadra davvero eccellente, con giocatori molto forti. Ne ho parlato con lui visto che li ha arbitrati di recente“, ha rivelato il direttore sportivo al termine della gara di campionato come riportato da fcbinside.com. Sfida che il Bayern non può permettersi di sottovalutare, visto che ha già perso contro i portoghesi al Mondiale per Club per 1-0.

Intanto, i tedeschi occupano attualmente il terzo posto nella classifica della Champions League, mentre lo Sporting è ottavo. La squadra di Kompany ha battuto Chelsea, Pafos, Club Brugge e Paris Saint-Germain. L’unica battuta d’arresto è arrivata nell’ultima giornata europea contro l’Arsenal con il risultato di 3-1 per gli inglesi.