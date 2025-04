Continuano gli infortuni in casa Bayern Monaco: si ferma anche Raphael Guerreiro

Periodo difficilissimo per il Bayern Monaco, che si ritrova ad affrontare una mole immensa e inaspettata di infortuni nel periodo più complicato dell’anno.

Attualmente in vetta alla classifica di Bundesliga a +6 sul Bayer Leverkusen, incombe l’impegno europeo in Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi.

A meno di una settimana dalla sfida di andata, che si giocherà martedì 8 aprile all’Allianz Arena a partire dalle 21:00, Vincent Kompany deve fare i conti con numerosi indisponibili.

Emergenza totale, nello specifico, per il reparto di difesa. Ultima aggiunta a questa speciale lista Rapahel Guerreiro, terzino portoghese in Baviera dall’estate 2023.

Bayern Monaco, le condizioni di Guerreiro

Secondo quanto riporta la Bild, il terzino sinistro portoghese ha lavorato a parte ed è altamente improbabile la sua presenza nella gara di campionato di venerdì 4 aprile alle 20:30 contro l’Augsburg, in trasferta.

Da capire se Raphael Guerreiro riuscirà a recuperare per l’andata dei quarti di Champions League contro l’Inter, in programma all’Allianz Arena il prossimo 8 aprile. Se così non fosse, l’allenatore belga dovrà adattare a sinistra Sacha Boey o affidarsi ad un terzino sinistro delle giovanili.

Tutti gli indisponibili in difesa

Emergenza totale, dunque, per il Bayern Monaco e Vincent Kompany. Dopo il ko di Alphonso Davies, a lungo fuori dai giochi per la rottura del legamento crociato, continua a peggiorare la situazione.

Fuori anche Hiroki Ito (frattura del metatarso, stagione finita anche per lui), Dayot Upamecano (problema alla cartilagine del ginocchio che lo terrà fuori almeno un mese) e Manuel Neuer (problema al polpaccio). Ultimo in ordine cronologico anche Raphael Guerreiro, in attesa di accertamenti e di capire se riuscirà a essere a disposizione per la Champions League.