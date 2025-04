La probabile formazione di Kompany per l’andata dei quarti di Champions League contro l’Inter

Archiviata la vittoria per 3-1 in casa dell’Asburgo di venerdì 4 aprile, il Bayern Monaco ha spostato l’attenzione alla sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi, reduce invece da un brutto pareggio per 2-2 contro il Parma.

Il fischio d’inizio dell’andata dei quarti di finale tra i bavaresi e i nerazzurri, in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, è previsto per le 21:00 di martedì 8 aprile.

Una sfida con innumerevoli riflettori puntati da tutta Europa e non solo, che di sicuro non vuole deludere le aspettative. Sotto la lente d’ingrandimento, però, c’è soprattutto la lunga lista di infortunati del Bayern Monaco, che deve adattarsi e schierare una formazione leggermente rivisitata, soprattutto nel reparto difensivo (CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTI GLI INDISPONIBILI).

Di seguito, dunque, ecco la probabile formazione di Vincent Kompany per la sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La probabile formazione del Bayern Monaco

Neuer, Davies, Musiala e non solo: sono tantissimi gli assenti in casa Bayern Monaco. Vincent Kompany, quindi, corre ai ripari e dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con il giovane classe 2003 Urbig a difendere i pali. Davanti a lui, poi, Laimer, Dier, l’ex Napoli Kim e uno tra Stanisic e Guerreiro, non al meglio avendo saltato l’Asburgo per infortunio.

A centrocampo, invece, una mediana di tutto rispetto con capitan Joshua Kimmich e Leon Goretzka. Sulla trequarti spazio a Olise, Müller e Leroy Sané alle spalle del solito Harry Kane, già a quota 34 gol e 12 assist in stagione. Di seguito, dunque, la probabile formazione del Bayern Monaco.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic/Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

Dove vedere Bayern Monaco-Inter

La sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco-Inter, si disputerà martedì 8 aprile alle 21:00. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.