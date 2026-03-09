Le possibili scelte di Vincent Kompany per l’andata degli ottavi di finale di Champions League del suo Bayern Monaco contro l’Atalanta

Si avvicina l’andata dell’ottavo di finale di Champions League tra l’Atalanta di Palladino e il Bayern Monaco di Kompany.

I bavaresi arrivano alla gara dopo la vittoria in Bundesliga contro il Borussia Mönchengladbach per 4-1. Più in generale il club tedesco non perde una partita di campionato dal 24 gennaio.

In Champions League, invece, gli uomini di Kompany sono arrivato al secondo posto del girone unico conquistando 21 punti in 8 gare.

Per la gara contro l’Atalanta il Bayern Monaco non potrà contare su Neuer. Kane, invece, nella giornata di oggi, 9 marzo, si è allenato con il gruppo dopo essersi fermato la scorsa settimana.

La probabile formazione del Bayern Monaco contro l’Atalanta

Kompany contro l’Atalanta schiererà il suo Bayern Monaco con il solito 4-2-3-1. In porta ci sarà Urbig con davanti il quartetto Laimer-Upamecano-Tah-Guerreiro. In mezzo al campo il duo, invece, sarà Pavlovic, Kimmich. Dietro a Kane, che dovrebbe tornare per la gara contro la Dea, agiranno a destra Olise, a sinistra Luis Diaz e al centro Musiala.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in streaming e TV

La gara tra Atalanta e Bayern Monaco, valida come andata degli ottavi di finale di Champions League e in programma martedì 10 marzo alle 21:00, sarà visibile su SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite SkyGo.