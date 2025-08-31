Il ds del Bayern Monaco: “Rimanderemo Nicolas Jackson al Chelsea, valuteremo come agire”

Termina la trattativa tra il Bayern Monaco e il Chelsea per Nicolas Jackson: tutti i dettagli

Situazione insolita in questi ultimi giorni di calciomercato estivo 2025/2026. Come raccontato, il Bayern Monaco era ormai vicinissimo al prestito dell’attaccante del Chelsea Nicolas Jackson. C’era infatti già un accordo con il club e il giocatore. La cifra per il prestito sarebbe stata di 15 milioni di euro, con un’opzione di acquisto fissata a 65 milioni di euro.

Al termine di Chelsea-Fulham del 30 settembre, però, l’operazione è andata incontro a un imprevisto: l’infortunio dell’attaccante Blues Liam Delap, che dovrebbe rimanere ai box per circa otto settimane a causa di un problema alla coscia.

Per questo motivo, il club allenato da Maresca ha avvisato il club tedesco della situazione, chiedendo anche a Nicolas Jackson di tornare a Londra, annullando di fatto il trasferimento.

Come raccontato, il giocatore e alcuni membri del suo entourage si sono espressi con dissenso, volendo concludere la trattativa con il Bayern Monaco. A intervenire, però, è stato il direttore sportivo dei bavaresi, che ha chiarito la situazione.

Bayern Monaco, il ds Eberl: “Mandiamo Nicolas Jackson indietro”

Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, ai microfoni della BILD in seguito alla vittoria per 3-2 contro l’Augsburg, ha dichiarato su questa situazione: “È successo poco prima della partita. Il Chelsea ci ha informati che vorrebbero riavere il giocatore, dopo che ci eravamo accordati ieri e avevamo ricevuto l’autorizzazione per le visite mediche. Ora la situazione è che il ragazzo è qui a Monaco, ma dobbiamo rimandarlo indietro“.

Come anticipato, infatti, Jackson era atterrato a Monaco nel pomeriggio di sabato e avrebbe dovuto sostenere le visite mediche a breve. Il giocatore avrebbe preferito non rinunciare al trasferimento, così come un membro del suo entourage – Diomansy Kamara – che su Instagram aveva scritto: “L’aereo non torna indietro“.

“Non sono io a prendere la decisione finale, non c’è un contratto firmato”

A spegnere ogni dubbio, quindi, ci ha pensato il ds del Bayern Monaco Eberl: “Non sono io a prendere la decisione finale. Abbiamo fatto la nostra parte, volevamo concludere, fare le visite mediche e firmare. Ora non è più possibile e diremo al giocatore e al procuratore che devono tornare indietro, perché il Chelsea… insomma, non c’è un contratto firmato“.

Ora, dunque, il Bayern Monaco può tornare sul mercato per cercare il profilo adatto per l’attacco. “Abbiamo ancora 48 ore. Non è una situazione che si poteva prevedere, ma cercheremo comunque di trovare una soluzione. Per ora stiamo riflettendo, e finché possiamo agire, valuteremo se e come agire. Se poi decideremo di non fare nulla, sarà comunque una decisione“.