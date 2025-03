Bayern Monaco, ricaduta per Neuer: i tempi di recupero

Nuovo infortunio per il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer: i tempi di recupero.

Dopo l’infortunio al polpaccio subito all’andata degli ottavi di Champions League contro il Leverkusen, Neuer aveva ripreso i regolari allenamenti.

Il Bayern Monaco oggi, sabato 22 marzo, ha comunicato però una ricaduta del portiere classe ’86. Neuer salterà, con ogni probabilità, sia la partita contro il FC St.Pauli sia il match contro l’Augsburg in Bundesliga.

Sarà in dubbio anche la sua presenza per la l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, in programma il prossimo 8 aprile alle ore 21:00.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sui profili social del club tedesco.

Il comunicato ufficiale del Bayern Monaco su Neuer

L’annuncio della ricaduta è arrivato attraverso i profili social ufficiali del Bayern Monaco. “Manuel Neuer era già tornato in allenamento riabilitativo dopo lo strappo alla fibra muscolare del polpaccio, rimediato durante l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen“.

Si conclude poi: “Ora nei prossimi giorni dovrà fare un’altra pausa dagli allenamenti perché si è verificata una reazione ai muscoli del polpaccio“.