Bayern Monaco, strappo muscolare per Neuer: salterà la sfida con l’Atalanta
Si ferma Neuer dopo la sfida con il Borussia Mönchengladbach: lo strappo muscolare gli farà saltare la trasferta a Bergamo.
Il Bayern Monaco deve rinunciare a Manuel Neuer non solo in campionato ma anche in Champions League. Dopo la sfida contro il Borussia Mönchengladbach il club ha eseguito esami più approfonditi per stabilire le condizioni del portiere.
Come si legge nel comunicato ufficiale: “Manuel Neuer ha subito un lieve strappo muscolare al polpaccio sinistro durante la vittoria per 4-1 contro il Borussia Mönchengladbach. Questo è il risultato di un esame approfondito da parte del reparto medico dell’FC Bayern”.
Da stabilire ancora i tempi di recupero ma sicuramente “Il capitano e portiere della squadra sarà momentaneamente fuori dal campo“. Il tedesco salterà sicuramente la sfida di Champions League a Bergamo contro l’Atalanta del prossimo 10 marzo.
Resta da capire quando potrà tornare in campo visto il fitto programma di impegni stagionali del Bayern.