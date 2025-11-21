Dopo il brutto fallo ai danni di Hakimi in PSG-Bayern Monaco, Luis Diaz è stato squalificato per tre giornate di Champions League

L’ultima vittoria del Bayern Monaco in Champions League, sul campo del PSG, ha visto Luis Diaz assoluto protagonista sia in positivo sia in negativo.

Dopo la doppietta nel primo tempo, l’esterno ex Liverpool ha rimediato un cartellino rosso dopo un tremendo fallo su Hakimi.

L’UEFA ha comminato al giocatore del Bayern Monaco una squalifica di tre partite, che lo costringerà a saltare Arsenal, Sporting e Union SG.

È andata peggio invece al giocatore del PSG, che, come rivelato dal club stesso, dovrà stare fuori dai campi per “Diverse settimane” in seguito alla brutta distorsione alla caviglia rimediata.

Il cammino in Champions League del Bayern Monaco

Insieme a Inter e Arsenal, il Bayern Monaco è a punteggio pieno dopo le prime 4 partite di League Phase di UEFA Champions League. La squadra di Kompany è però davanti alle altre due grazie alla migliore differenza reti

In questa stagione il Bayern ha quasi sempre vinto: oltre ai 4 successi europei, infatti, i bavaresi hanno ottenuto 28 punti su 30 disponibili in Bundesliga, pareggiando solo l’ultima partita contro l’Union Berlino e vincendo tutte le altre.