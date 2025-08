Harry Kane promuove Luis Diaz. Il bomber inglese ha elogiato il nuovo acquisto al termine dell’amichevole tra il Bayern e il Lione

Harry Kane promuove Luis Diaz. Il bomber inglese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport De al termine dell’amichevole tra il Bayern Monaco e il Lione.

L’esterno colombiano è arrivato a Monaco di Baviera dal Liverpool per circa 70 milioni di euro. Un acquisto di qualità per il Bayern, che si è assicurato uno dei migliori giocatori della scorsa Premier League.

Kane è rimasto impressionato dalla classe di Diaz, elogiandolo al termine dell’amichevole vinta:

“È un giocatore fantastico che ha chiaramente dimostrato il suo valore nella Premier League: un giocatore davvero pericoloso con un ottimo rendimento. È fantastico averlo in squadra. Spero che si ambienti bene e faremo del nostro meglio per aiutarlo ad ambientarsi nel miglior modo possibile. Speriamo che parta con il piede giusto, perché sappiamo che è un giocatore fantastico”.

“Si vede che Luis è felice qui”

Kane ha parlato del compagno a tutto tondo. Come raccontato dal bomber inglese, il colombiano è molto felice di essere in Germania: “Diaz ha fatto un ottimo lavoro oggi. Finora abbiamo fatto solo un paio di allenamenti insieme, ma sembra motivato e vivace. Si vede che è felice di essere qui. Gioca con il sorriso sulle labbra. Oggi si è visto quanto sia efficace nell’ultimo terzo di campo, e avremo bisogno di lui in questa stagione, quindi sono molto contento che sia qui”.

L’attaccante ha concluso dicendo: “Il suo inglese non è male. Comunica bene con la squadra. Speriamo che il suo inglese e forse anche il suo tedesco migliorino, così anche gli altri giocatori potranno parlare con lui. Ma dato che l’allenatore parla inglese, non credo che avrà problemi”.