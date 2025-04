Le parole del direttore sportivo dopo l’eliminazione nei quarti di finale di Champions League contro l’Inter

Lautaro? No. Il gol decisivo di Pavard? Nemmeno. Secondo il ds Max Eberl, il Bayern Monaco è stato condizionato da un aspetto. “Quando in Champions League si arriva ai quarti di finale e le squadre sono tutte sullo stesso livello, è ovviamente un vantaggio poter contare sulla rosa al completo. Noi abbiamo avuto molti infortuni, non ne abbiamo mai parlato apertamente, ma anche questo fa parte della verità”, queste le sue parole a Sky Sport DE.

Eliminati ai quarti di finale di Champions League dall’Inter, il club bavarese ha dovuto fare a meno di diversi giocatori: Davies, Neuer e Musiala su tutti.

Il ds dei tedeschi ha poi proseguito: “Quando giochi alla pari, è meglio farlo con tutti i tuoi giocatori a disposizione. Per questo non posso dire che in estate ci saranno grandi cambiamenti; dobbiamo piuttosto cercare di mantenere i giocatori in salute”.

Fuori dall’Europa, ora il Bayern Monaco è ancora in corsa per la vittoria della Bundesliga.