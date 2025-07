Sky DE ha reso nota l’entità dell’infortunio di Jamal Musiala: frattura del perone e stop di almeno 4-5 mesi

Un nuovo lungo stop attende Jamal Musiala. Come riportato da Sky DE, il talento tedesco dovrà rimanere lontano dal campo per almeno 4-5 mesi a seguito della rottura del perone sinistro.

Questo il bollettino del Bayern Monaco dopo il terribile scontro accaduto ieri, 5 luglio, tra il trequartista e Gianluigi Donnarumma nel match tra i bavaresi e il Paris Saint-Germain nei quarti di finale del Mondiale per Club.

Non c’è pace per Musiala. Il classe 2003 era da poco tornato in campo con il Bayern dopo lo strappo al fascio muscolare che ha obbligato il tedesco a fermarsi da aprile a metà giugno.

Kompany dovrà dunque fare a meno della stella bavarese nei primi mesi della nuova stagione.

Bayern ko: vince il PSG

Il danno e la beffa. Oltre lo sfortunato infortunio di Musiala, il Bayern Monaco ha dovuto fare i conti con l’eliminazione dal Mondiale per Club. I bavaresi, infatti, sono stati sconfitti 2-0 dal Paris Saint-Germain.

Le reti decisive sono state segnate da Doué (78′) e da Ousmane Dembelé (96′). Tra i due gol, i parigini hanno raccolto altrettanti cartellini rossi. Willian Pacho e Lucas Hernandez sono stati espulsi con un rosso diretto. Luis Enrique dovrà fare a meno dei due difensori nella semifinale contro il Real Madrid.

I numeri di Musiala a Monaco di Baviera

Jamal Musiala è indubbiamente uno dei giocatori più promettenti dell’attuale panorama calcistico. Il talento tedesco è stato tra i protagonisti della cavalcata della Germania agli scorsi Europei casalinghi, terminati con l’eliminazione contro la Spagna ai quarti di finale.

Nonostante la giovane età, Musiala ha già convinto tutti. Il trequartista vanta 5 Bundesliga e 1 Champions League a 22 anni. Fino al tremendo infortunio, il numero 10 stava dando spettacolo anche al Mondiale per Club. In 4 partite con il suo Bayern, Musiala ha segnato 3 gol.