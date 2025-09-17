Bayern Monaco-Chelsea, le formazioni ufficiali

Harry Kane, Bayern Monaco (Imago)

Le formazioni scelte da Kompany e Maresca per la sfida tra Bayern Monaco e Chelsea, valida per la prima giornata di Champions League

La Champions League è tornata con il botto, come ha dimostrato la prima serata ricca di gol e spettacolo. E ci sono tutti i presupposti affinché quella di oggi possa ripetersi, vista la quantità di big match.

L’Atalanta che fa visita al PSG, il Liverpool che ospita l’Atletico di Simeone e soprattutto la sfida tra Bayern Monaco e Chelsea, due tra le favorite per la vittoria finale che si affrontano proprio al primo turno.

Gran momento per i tedeschi di Kompany, che hanno iniziato la stagione ottenendo solo vittorie. Kane e compagni sono al primo posto a punteggio pieno in Bundesliga, e vogliono iniziare bene anche il loro percorso europeo.

Qualcosa da sistemare invece per i Blues, che nelle prime quattro partite di Premier League hanno messo insieme due vittorie e due pareggi. Per ultimo quello contro il Brentford, arrivato dopo un gol subìto al 93′.

Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Chelsea

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tag, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Fernandez, Palmer; Joao Pedro. Allenatore: Maresca

Dove vedere Bayern Monaco-Chelsea

La sfida tra Bayern Monaco e Chelsea, in programma alle 21 all’Allianz Arena di Monaco, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati al match sono Sky Sport Max e Sky Sport 254, mentre per quanto riguarda lo streaming la visione sarà disponibile tramite SkyGo e Now TV.