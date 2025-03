Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League

La Champions League entra nella fase più calda e imprevedibile, quella a eliminazione diretta.

Dopo quello di Madrid, il calendario degli ottavi di finale presenta un altro derby. Si tratta di quello tedesco tra le attuali 1ª e 2ª della classe in Bundesliga.

Mentre in campionato la squadra di Kompany ha raccolto un vantaggio di 8 punti, al contrario, nella league phase di Champions, per 1 punto i ragazzi di Xabi Alonso si sono classificati quattro posizioni più in alto.

Come dimostrano le probabili formazioni, i coach di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen studiano le migliori mosse possibili per affrontare il primo atto degli ottavi di finale al via mercoledì 5 marzo alle ore 21:00 alla Fußball Arena di Monaco di Baviera.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

La certezza dei padroni di casa è il modulo di partenza, un 4-2-3-1 dove Neuer guiderà una retroguardia composta da Laimer, Upamecano, Kim e Davies. Non è al 100% Kimmich che dovrebbe comunque affiancare il connazionale Goretza, ma in alternativa si prepara Palhinha. Alle spalle del centravanti Kane agirà il terzetto Olise–Musiala–Coman, quest’ultimo favorito su Sané.

Chi invece studia un adattamento del modulo alla partita è Xabi Alonso, intento a replicare il 4-2-3-1 dei bavaresi al posto del solito 3-4-2-1. Testa a testa Kovar-Hradecky tra i pali, dove sembra in vantaggio il primo. In difesa pronti Mukiele, Tah, Tapsoba (in ballottaggio con l’ex Roma Hermoso) e Hincapié. Per agire accanto a Xhaka, più Palacios di Garcia. In attacco l’unico dubbio riguarda la punta che giocherà davanti a Frimpong, Wirtz e Grimaldo: probabile sarà affidata a Tella la maglia titolare, anche se Adli spera ancora in una chance.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane. Allenatore: Vincent Kompany.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Kovar; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapié; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Tella. Allenatore: Xabi Alonso.

Florian Wirtz, Bayer Leverkusen (Imago)

Dove vedere Bayern Monaco-Bayer Leverkusen in tv e in streaming

La partita tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport (canale 253). Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go e su NOW. Fischio d’inizio alle ore 21:00.