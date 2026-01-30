Bayern, il ds Freund chiude alla partenza di Goretzka a gennaio: “Ha deciso di rimanere qui”. Per giugno c’è sempre il Milan

Christoph Freund chiude alla partenza di Leon Goretzka nel mercato di gennaio: andrà in scadenza di contratto a giugno

Goretzka resta al Bayern, almeno per ora. Ad annunciarlo è Freund, ds del club bavarese: “Leon si sente molto bene in questo club e in questa squadra. Ha deciso di rimanere qui. Gioca davvero bene, è a un livello altissimo, quindi non c’è da stupirsi che ci siano state richieste, anche concrete. È una parte importante della squadra, sente che siamo sulla strada giusta, che molto è possibile, e vuole rimanere con noi. È un giocatore importante“.

Il contratto del centrocampista tedesco è in scadenza al 30 giugno. Come raccontato nelle scorse settimane, su di lui c’è sempre il Milan, che dopo Modric sogna di portare un altro centrocampista svincolato in rossonero. C’è però da superare una grande concorrenza europea.